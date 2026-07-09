Flick vuelve al trabajo y el Barsa prepara fichaje de Adeyemi

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Mientras el Barcelona ultima los preparativos para el regreso a la actividad, Hansi Flick ya se ha reincorporado a la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de concluir su periodo de vacaciones. El técnico alemán, acompañado por su segundo entrenador, Marcus Sorg, comenzó este jueves a planificar los trabajos de la pretemporada, cuyo inicio está programado para el próximo lunes 13 de julio.

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Aunque la plantilla aún no se ha reunido al completo, varios futbolistas llevan algunos días entrenándose en las instalaciones del club para adelantar su puesta a punto. Entre ellos se encuentran los defensas Gerard Martín y Héctor Fort, además del centrocampista Fermín López.

En la mira

En el mercado de fichajes, la entidad azulgrana continúa explorando posibles incorporaciones y uno de los nombres que ha ganado fuerza es el del atacante alemán Karim Adeyemi. El delantero, que milita en el Borussia Dortmund, termina contrato con el conjunto alemán en junio del próximo año, una situación que ha despertado el interés del Barsa.

El Barça trabaja para incorporar a Karim Adeyemi. Flick ya ha dado el OK a la llegada del extremo



⭐️ El delantero alemán, que acaba contrato la próxima temporada en Dortmund, podría llegar a Barcelona y ser el segundo refuerzo de este verano pic.twitter.com/Z4dsN8UIJH — Jijantes FC (@JijantesFC) July 8, 2026

Según informó el periodista Gerard Romero, las conversaciones entre las partes han avanzado de manera positiva y únicamente restaría que el Barcelona presentara una propuesta formal al Borussia Dortmund. El club alemán, que no ha conseguido renovar el vínculo del futbolista de 24 años, estudia la posibilidad de venderlo este verano para evitar que abandone la institución sin dejar ingresos al finalizar su contrato.

Diversas informaciones procedentes de Alemania señalan que la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 40 millones de euros, cantidad que serviría como referencia para negociar un eventual traspaso.

*Con información de AFP y Gerard Romero