Fotógrafo español Nestor Rodan prueba las frutas más curiosas de Guatemala

Un fotógrafo y expedicionista español llamado Nestor Rodan presumió las frutas guatemaltecas en su cuenta de Tiktok.
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Mientras conoce el país grabó desde un puesto de verduras y frutas guatemalteco. Además, mostró los sabores que no conocía y que llamaron su atención.
La paterna, la granadilla, el jocote de corona, el zapote y el mamey fueron del deleite del visitante que describió y comparó con otros alimentos de la tierra conocidos como la papa o la zanahoria.
Aunque el jocote marañón no es nativo del país y es originario de Brasil, se ha cosechado desde hace más de 50 años acá, volviéndose parte de los frutos tropicales nacionales.
El extranjero pasó un momento ameno, compartiendo un poco de Guatemala a través de sus sabores.
Rodan visitó Tikal y Antigua entre otros destinos que tiene programados.
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