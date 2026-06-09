¡Autos quedan destruidos! Fuerte accidente deja varios heridos en Coatepeque (video)

Varias personas resultaron gravemente heridas.
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Un impactante accidente se registró esta mañana en la entrada de Justo Rufino Barrios, Coatepeque, Quetzaltenango.
Dos autos chocaron de frente mientras transitaban por la vía.
Los ocupantes de ambos vehículos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el percance.
Mira aquí el video: