¡Vehículo destruido! Fuerte accidente deja dos heridos en la Aguilar Batres

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Las víctimas son dos jóvenes de 19 y 21 años que fueron trasladados a un centro asistencial.

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Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este lunes 29 de junio, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 38 calle, en la zona 12 de Villa Nueva.

En el lugar, un automóvil impactó contra un poste, por lo que Bomberos Municipales fueron alertados por otros conductores que se percataron de la colisión.

Al arribo de los socorristas, localizaron en el interior del automotor gris con placas de circulación P-768CKV, a dos personas con vida que estaban atrapadas entre los hierros retorcidos.

El automóvil colisionó contra un poste en la calzada Raúl Aguilar Batres. (Foto: CBM)

Los heridos

Los bomberos utilizaron equipo hidráulico especializado para extraer al conductor del vehículo, Darikson de León, de 19 años, quien sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

La segunda víctima fue identificada como: Rodman Díaz Mallorca, de 21 años, quien durante la evaluación primaria presentaba una lesión en el hombro izquierdo y posteriormente fue trasladado al mismo centro asistencial.

El conductor herido es Darikson de León, de 19 años. (Foto: CBM)

De momento se desconoce lo que provocó este percance vial, por lo que serán las autoridades competentes quienes se encarguen de establecer las causas del mismo.

Mientras la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinó la circulación vehicular en el sector afectado.