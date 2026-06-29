Sala ordena que Kevin Malouf enfrente juicio por homicidio en caso Floridalma Roque

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Amparo deja en suspenso resolución que enviaba a juicio al médico por homicidio culposo, un delito menos grave, en el caso conocido como Floridalma Roque.

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La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por el juez Alejandro Prado, otorgó una acción de amparo con el que ordenó dejar en suspenso definitivo la resolución emitida por el juez Pedro Laynez, titular del Juzgado Cuarto Penal.

Dicha resolución que quedó en suspenso dictaba auto de apertura a juicio en contra del médico Kevin Malouf Sierra por el delito de homicidio culposo.

El amparo señala que los hechos cometidos por Malouf Sierra encuadran en el delito de homicidio y no homicidio culposo, por lo que le ordena al juez Laynez que emita una nueva resolución para que el médico enfrente el debate oral y público por el delito de homicidio.

Además, se conmina al juzgador a dictar una nueva resolución, dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que sea notificadas las partes, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento quede sujeto a las responsabilidades legales.

Con esto, se cancela la resolución emitida por el juez Laynez que cambió el delito de homicidio por homicidio culposo, esto debido a que, según los magistrados de la Sala Tercera hubo intención de cometer el delito.

De esta cuenta, Malouf tendrá que enfrentará el debate oral y público por el delito de homicidio y no por homicidio culposo como lo había decidido el juez Laynez.

El proceso penal

En el proceso penal en contra de Malouf la familia de Floridalma Roque denunció que el juez que llevó el caso, Pedro Laynez, favoreció al acusado.

También surgieron audios en donde Malouf hablaba de supuestos sobornos en el sistema de justicia.

Los querellantes recusaron al juez en dos ocasiones, aunque no lograron separarlo del caso.

El juez Laynez, en noviembre de 2024, envió a juicio a Malouf por homicidio culposo, fue la primera vez que le cambió el delito y lo benefició.

Durante el proceso penal, Kevin Malouf a comparecido a algunas audiencias a través de videoconferencia. (Foto: Archivo/Soy502)

El MP y los querellantes se opusieron, pues señalan que sus acciones se encuadran en homicidio simple.

En marzo de 2025, con el cambio de delito que otorgó Laynez, Malouf se somete a la aceptación de cargos y es condenado por homicidio culposo.

Pero como el MP y los querellantes apelaron la audiencia de noviembre de 2024, la Sala Primera, en mayo de 2024, otorga el amparo y ordena al juez Laynez repetir etapa intermedia y cambiar el delito.

Sin embargo, Laynez en junio de 2025, repite la audiencia e insiste en enviar a Malouf a juicio por homicidio culposo. Un día después, se excusa de conocer el proceso y ante esto, el expediente llega al juzgado quinto.

Ese juzgado, al conocer que se enviaba a juicio por homicidio culposo, señala que es un delito menor y remite el expediente a un juzgado de Paz.

Mientras, ese juzgado de Paz, solicitó a Cámara Penal determinar si estaba facultado para conocer o no el proceso, al plantear un conflicto de competencia.

Desaparición y muerte de Floridalma Roque

Roque era paciente de Malouf y según las investigaciones del MP, la mujer murió durante una cirugía estética.

El médico, de inmediato, aplicó un protocolo interno en su clínica para desaparecer el cuerpo Roque.

Malouf, incluso, simuló la salida de su paciente junto a su personal. La enfermera Susana Rojas abordó un taxi por aplicación fingiendo ser la paciente.

Sin embargo, se trató de un montaje para burlar las cámaras de seguridad, pero quedó en descubierto.

Luego, el médico descuartizó el cuerpo de Roque y lo ocultó en una finca, propiedad de uno de sus amigos.

Tras varios meses de negarlo, finalmente el médico aceptó la culpa y señaló a los fiscales en dónde ocultó el cuerpo.

El cuerpo fue localizado, sin embargo, Malouf aceptó la culpa, pero manifestó que no mató a la mujer.

Junto a Malouf también son procesadas Lydia Viviana Silva Moreira por el delito de Homicidio Culposo en el grado de Complicidad y Susana Emilia Rojas Cruz, por el delito de Encubrimiento Propio.