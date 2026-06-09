Tormenta tropical "Cristina" se dirige a El Salvador, pero deja lluvias en el país

La tormenta no tendrá un impacto directo en el país, pero sí dejará lluvias.
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La tormenta tropical Cristina continúa su desplazamiento con dirección hacia El Salvador, mientras las autoridades guatemaltecas mantienen un monitoreo permanente de su evolución debido a los efectos indirectos que podría generar en el país.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el sistema se localiza cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua.
Aunque su trayectoria prevista no contempla un impacto directo sobre Guatemala, su cercanía seguirá favoreciendo el ingreso de humedad y la presencia de lluvias en varias regiones del territorio nacional, principalmente del sur al centro del país.
Prevención
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pidió a los habitantes de zonas costeras evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas mientras persistan las condiciones adversas.
Además, recomienda identificar rutas de evacuación, ubicar zonas seguras, preparar la mochila de las 72 horas y revisar el Plan Familiar de Respuesta.
Ante cualquier emergencia o desastre, las autoridades recuerdan que el Sistema Conred puede ser activado a través del número de emergencia nacional 119.