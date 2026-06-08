Fundación Bi transforma la manera de aprender en tres escuelas

Fundación Bi hizo oficial el lanzamiento del Programa Educativo "Una Computadora Por Niño Conecta Aprende", entregando equipo tecnológico a más de 500 estudiantes.
Gracias a la colaboración del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y de "One Laptop Per Child", Empresarios por la Educación y Fundación Zamora Terán como ejecutor, fue posible alcanzar la meta.
Con "Una Computadora Por Niño Conecta Aprende", las aulas de las escuelas son transformadas en espacios de innovación, permitiéndoles a los niños y jóvenes tener acceso a nuevas herramientas.
De acuerdo con estudios realizados por el Banco Mundial y la UNESCO, en Latinoamérica ocho de cada 10 niños, tienen dificultades para comprender un texto simple, una situación que se complicó luego de la pandemia.
En respuesta a este desafío, Fundación Bi busca con esta iniciativa, activar un modelo educativo innovador con apoyo de la tecnología. Acompañando a los maestros con capacitaciones constantes para guiar a sus alumnos.
Las escuelas beneficiadas fueron:
- Escuela Oficial Rural Mixta El Carrizal
- Centro Educativo Fe y Alegría No. 1
- Escuela Oficial Rural Mixta Santa Ana
La meta es que cada uno de los niños de estos tres centros educativos descubran su potencial y desarrollen habilidades clave en lectura, escritura, matemáticas, herramientas digitales como habilidades blandas.
El modelo "Conecta Aprende" se basa en un enfoque integral que combina:
- Una computadora por niño (1:1 con laptos XO PRO)
- Formación y acompañamiento pedagógico a docentes
- Sostenibilidad tecnológica
- Un sistema de monitoreo y evaluación continua
De esta manera, Fundación Bi aporta a la reducción de la brecha digital, impacto sostenible y medible en las comunidades beneficiadas.