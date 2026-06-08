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Fundación Bi transforma la manera de aprender en tres escuelas

  • Por Redacción comercial
08 de junio de 2026, 12:19
(Fotografía cortesía: Fundación Bi)

(Fotografía cortesía: Fundación Bi)

Fundación Bi hizo oficial el lanzamiento del Programa Educativo "Una Computadora Por Niño Conecta Aprende", entregando equipo tecnológico a más de 500 estudiantes.

Gracias  a la colaboración del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y de "One Laptop Per Child", Empresarios por la Educación y Fundación Zamora Terán como ejecutor, fue posible alcanzar la meta.

Con "Una Computadora Por Niño Conecta Aprende", las aulas de las escuelas son transformadas en espacios de innovación, permitiéndoles a los niños y jóvenes tener acceso a nuevas herramientas.

De acuerdo con estudios realizados por el Banco Mundial y la UNESCO, en Latinoamérica ocho de cada 10 niños, tienen dificultades para comprender un texto simple, una situación que se complicó luego de la pandemia.

En respuesta a este desafío, Fundación Bi busca con esta iniciativa, activar un modelo educativo innovador con apoyo de la tecnología. Acompañando a los maestros con capacitaciones constantes para guiar a sus alumnos.

Fundación Bi, educación, tecnología, innovación, transformación, escuelas, Guatemala, Soy502
(Fotografía cortesía: Fundación Bi)

Las escuelas beneficiadas fueron:

  • Escuela Oficial Rural Mixta El Carrizal
  • Centro Educativo Fe y Alegría No. 1
  • Escuela Oficial Rural Mixta Santa Ana

La meta es que cada uno de los niños de estos tres centros educativos descubran su potencial y desarrollen habilidades clave en lectura, escritura, matemáticas, herramientas digitales como habilidades blandas.

El modelo "Conecta Aprende" se basa en un enfoque integral que combina:

  1. Una computadora por niño (1:1 con laptos XO PRO)
  2. Formación y acompañamiento pedagógico a docentes
  3. Sostenibilidad tecnológica
  4. Un sistema de monitoreo y evaluación continua

De esta manera, Fundación Bi aporta a la reducción de la brecha digital, impacto sostenible y medible en las comunidades beneficiadas.

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Entrega de reconocimiento a María José Paiz, gerente general de Fundación Bi. (Fotografía cortesía: Fundación Bi)

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