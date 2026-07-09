Ministerio de Gobernación y Acnur acuerdan asistencia para refugiados

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El titular de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, acordó asistencia para los refugiados con el jefe de la Misión del Acnur en el país.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Misión de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), Vito Trani, en la sede de la cartera del Interior.

El tema central de la cita tuvo que ver con el fortalecimiento de a protección de las personas refugiadas y desplazadas.

El fortalecimiento de la protección de las personas refugiadas y desplazadas, así como el respeto de sus derechos, fue el tema central de una reunión de trabajo entre el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y el jefe de la misión de @ACNURGuate, Vito Trani. pic.twitter.com/3UhBwO2bFh — MinGob (@mingobguate) July 9, 2026

Durante la reunión se reafirmó el compromiso de impulsar acciones conjuntas en materia de protección internacional, asistencia humanitaria y seguridad, con un enfoque de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.