Grupo Pesado trae su música por primera vez a Guatemala

El "Grupo Pesado" envió en redes sociales un caluroso saludo para anunciar su visita a Guatemala por primera vez.
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La agrupación mexicana expresó su emoción por conocer a su público guatemalteco en una noche llena de emociones, desde el desamor y el despecho hasta el romance.
"Les quiero hacer la invitación, por primera vez en Guatemala", expresó Beto Zapata, vocalista acerca del "Por siempre tour" en el país.
Grupo Pesado
La agrupación se especializa en estilo norteño y es considerada pionera en hacer adaptaciones más frescas al género, fue fundada en 1993 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Los fundadores son Beto Zapata, y el bajo quintista y sextero cantante Pepe Elizondo.
En cada álbum, el quinteto regiomontano incluye algún elemento como mezclas de música norteña con ritmos latinos, con acordeón, bajo sexto y batería.
Algunos de los éxitos del grupo son "Te lo Pido por Favor", "Cómo Le Hago", "Ojalá Que Te Mueras" y "Humíllate", liderando listas de popularidad a nivel internacional.
¿De qué trata el Por Siempre Tour de Grupo Pesado?
Este concierto representa una celebración al legado musical de la banda con una mirada hacia el presente y el futuro del grupo. Combina sus clásicos con temas nuevos y arreglos renovados. La agrupación continúa haciendo temas del gusto de todos, la gira refleja esa madurez artística y la conexión permanente con sus seguidores.
Fecha
"Por siempre tour" se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2026 a las 8:00 p. m. en Forum Majadas.
Precios
Q990 mesa diamante.
Q550 mesa VIP.
Q350 preferencia de pie.
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