Guatemalteco limpia ríos y crea arte con llantas en San Martín

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En el caserío La Pedrera, Arnoldo Armira lidera un inspirador proyecto de reciclaje creativo.

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Desde 2018, este guatemalteco limpia ríos en San Martín Jilotepeque para recolectar llantas usadas y transformarlas en arte decorativo. Su labor no solo protege el medio ambiente, sino que fomenta la conciencia ecológica en Chimaltenango mediante esculturas únicas fabricadas con materiales reciclados que atraen a familias de toda la región.

En el caserío de La Pedrera, situado en pleno corazón del municipio, un vecino llamado Arnoldo Armira brinda un ejemplo inspirador de cómo el arte y el reciclaje pueden unirse para proteger el medio ambiente y mejorar la comunidad.

Desde hace varios años, Arnoldo recupera llantas de vehículos y motocicletas, convirtiéndolas en sorprendentes obras de arte decorativo que no solo embellecen los hogares, sino que también contribuyen a la limpieza de los ríos locales.





Llantas recicladas se vuelven arte con Arnoldo Armira en Jilotepepeque. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Según cuenta, Arnoldo se ha dedicado incansablemente a limpiar las cuencas de los ríos en su municipio desde 2018, al darse cuenta de que debía accionar si deseaba conservar el medio natural.

Su determinación y pasión lo han llevado a recolectar una gran cantidad de llantas que habían sido descartadas y abandonadas en parajes naturales, contribuyendo con la contaminación y el deterioro de los recursos naturales.

En su taller, aplicando su talento y su dedicación, transforma estos objetos en figuras decorativas que van desde coloridos maceteros hasta representaciones de animales, según el gusto del comprador.

Su habilidad para dar vida a los materiales reciclados con su creatividad única ha capturado la atención y admiración de todos aquellos que visitan su lugar de trabajo.





Arte y reciclaje: Arnoldo Armira salva el medio ambiente en Guate. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Alcance

La iniciativa no solo ha tenido un impacto ambiental positivo al prevenir la contaminación de los recursos naturales y limpiar los ríos de la localidad, sino que también ha reunido a miembros de la comunidad en torno a una causa común.

Varias personas se unieron a su movimiento, llevando materiales reciclables a su taller y contribuyendo así a la causa.

El compromiso y la visión de Arnoldo han resonado en las familias no solo en San Martin Jilotepeque, sino también en municipios vecinos, las cuales acuden para adquirir sus creaciones.

"Mi objetivo siempre ha sido contribuir con el medio ambiente y embellecer nuestra comunidad. Creo que todos podemos marcar la diferencia con pequeñas acciones, y el reciclaje creativo es una forma poderosa de hacerlo", manifestó.

El trabajo de Arnoldo se extiende más allá de sus obras de arte, sirviendo como un recordatorio inspirador de que la creatividad puede ser una herramienta poderosa para abordar los desafíos ambientales.





Reciclaje creativo: Arnoldo Armira da nueva vida a llantas en GT. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Su dedicación para proteger el medio ambiente y su capacidad para unir a la comunidad en torno a esta causa lo convierten en un verdadero modelo a seguir en su municipio natal y más allá.

Además, demuestra que se puede obtener arte con los objetos caídos en desuso y prolongan su utilidad más allá del plazo fijado por los fabricantes.