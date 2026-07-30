Localizan a dos guatemaltecos sin vida luego que un adolescente los atacara

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Los fallecidos eran parientes y habían estado desaparecidos desde el pasado 23 de julio.

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Dos guatemaltecos que habían sido reportados como desaparecidos, fallecieron durante un hecho armado en Atlanta, Georgia, en un caso que sigue bajo investigación.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Tomás Pascual Caño, de 23 años, y su cuñado Andrés Pedro Baltazar, de 27. Ambos fueron localizados sin vida la madrugada del pasado viernes 24 de julio, junto a un vehículo cerca del sendero Doll's Head Trail, en el parque Constitution Lakes, en el condado de DeKalb.

Los investigadores indicaron que los dos presentaban múltiples heridas de bala. Hasta este miércoles, la policía del condado mantiene bajo custodia a un adolescente de 15 años, quien enfrenta cargos por dos delitos de homicidio doloso y por posesión de arma de fuego.

Debido a que es menor de edad, la identidad del sospechoso no se ha revelado al público y las autoridades aún no han informado el posible móvil del crimen ni si el menor de edad conocía a las víctimas.

Por su parte, la familia de los guatemaltecos informó que no tenía noticias de ellos desde el jueves 23 de julio y no fue hasta el lunes 27 que les dieron la noticia de los asesinatos.

Un adolescente de 15 años se encuentra bajo custodia como sospechoso del crimen. (Foto ilustrativa: iStock)

Piden apoyo

Los parientes de Tomás señalaron que él era originario de la aldea Sinlac Flor, Santo Domingo, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a donde ahora desean repatriarlo para darle sepultura.

Debido al alto costo del trámite, están solicitando ayuda de la comunidad para cubrir los costos.

Quienes quieran apoyar a la familia pueden comunicarse con la familia al +1 (678) 934-3672 o al 3229-5521 en Guatemala.

*Con información de Fox News