HCLTech realizará jornadas de contratación para talento bilingüe

HCLTech anunció jornadas de contratación dirigidas a personas bilingües interesadas en optar a plazas dentro de su operación en Guatemala.
El Open House se realizará todos los martes de junio, de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en Due Corporativo, Torre Norte, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Durante las jornadas, los asistentes podrán conocer las vacantes disponibles, participar en evaluaciones y sostener entrevistas con reclutadores de la compañía. Actualmente, HCLTech busca fortalecer su operación con perfiles bilingües para puestos como Customer Service Representatives y Collectors, entre otras posiciones.
Según la empresa, el proceso está diseñado para agilizar la contratación. Los candidatos iniciarán con una aplicación y una evaluación preliminar en la que se revisará principalmente su experiencia laboral y nivel de inglés.
Quienes cumplan con los requisitos podrán avanzar a una entrevista durante la misma visita. De ser seleccionados, iniciarán el proceso de contratación y entrega de documentación.
HCLTech informó que los candidatos contratados podrán optar a un bono de ingreso de 500 dólares, sujeto a las condiciones establecidas por la compañía para estas jornadas de reclutamiento.
Las plazas disponibles incluyen modalidades híbridas y presenciales, dependiendo de los requerimientos de cada puesto.
¿Qué es HCLTech?
HCLTech cuenta con más de 227 mil colaboradores en 60 países y opera en áreas como inteligencia artificial, ingeniería, servicios en la nube y desarrollo de software. La compañía ofrece soluciones tecnológicas para organizaciones de distintos sectores a nivel mundial.
Las personas interesadas pueden asistir directamente a las jornadas de contratación o consultar las vacantes disponibles a través del portal de carreras de la empresa.