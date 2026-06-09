HCLTech realizará jornadas de contratación para talento bilingüe

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HCLTech anunció jornadas de contratación dirigidas a personas bilingües interesadas en optar a plazas dentro de su operación en Guatemala.

El Open House se realizará todos los martes de junio, de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en Due Corporativo, Torre Norte, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

“ Hemos diseñado estas jornadas para que los candidatos puedan conocer nuestras vacantes, demostrar sus habilidades y avanzar rápidamente en el proceso de selección. Queremos facilitar el acceso a oportunidades de empleo en Guatemala. ” Jeniffer Ramírez , de HCLTech Guatemala.

Durante las jornadas, los asistentes podrán conocer las vacantes disponibles, participar en evaluaciones y sostener entrevistas con reclutadores de la compañía. Actualmente, HCLTech busca fortalecer su operación con perfiles bilingües para puestos como Customer Service Representatives y Collectors, entre otras posiciones.

Según la empresa, el proceso está diseñado para agilizar la contratación. Los candidatos iniciarán con una aplicación y una evaluación preliminar en la que se revisará principalmente su experiencia laboral y nivel de inglés.

(Fotografía cortesía: HCLTech)

Quienes cumplan con los requisitos podrán avanzar a una entrevista durante la misma visita. De ser seleccionados, iniciarán el proceso de contratación y entrega de documentación.

HCLTech informó que los candidatos contratados podrán optar a un bono de ingreso de 500 dólares, sujeto a las condiciones establecidas por la compañía para estas jornadas de reclutamiento.

Las plazas disponibles incluyen modalidades híbridas y presenciales, dependiendo de los requerimientos de cada puesto.

(Fotografía cortesía: HCLTech)

¿Qué es HCLTech?

HCLTech cuenta con más de 227 mil colaboradores en 60 países y opera en áreas como inteligencia artificial, ingeniería, servicios en la nube y desarrollo de software. La compañía ofrece soluciones tecnológicas para organizaciones de distintos sectores a nivel mundial.

Las personas interesadas pueden asistir directamente a las jornadas de contratación o consultar las vacantes disponibles a través del portal de carreras de la empresa.