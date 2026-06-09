Ataque armado en un bus deja a una mujer sin vida y dos personas heridas

Un hecho armado registrado este martes en el callejón 18 de la aldea El Durazno, en el municipio de Chinautla, dejó como saldo una mujer fallecida y dos personas heridas.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios, las unidades de emergencia fueron alertadas sobre un ataque armado en el sector. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que las víctimas se encontraban en el interior de un autobús de transporte colectivo.

En la escena, los paramédicos constataron el fallecimiento de una mujer, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, dos hombres fueron atendidos por los cuerpos de socorro y posteriormente trasladados al Hospital General San Juan de Dios.

La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una investigación para establecer si se trató de un ataque directo o de un asalto dentro de la unidad.

Socorristas atendieron la emergencia luego de ser alertados sobre disparos en el interior de un autobús en Chinautla. (Foto: CVB)

Investigan

El área fue acordonada mientras fiscales del Ministerio Público y agentes investigadores realizan las diligencias correspondientes para recabar evidencias y esclarecer lo sucedido.

Las autoridades no han revelado, por el momento, la identidad de la persona fallecida ni del herido.

Cuerpos de socorro confirmaron el fallecimiento de una mujer al llegar a la escena del hecho armado. (Foto: CVB)