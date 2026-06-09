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Los precios de los combustibles vuelven a subir esta semana

  • Por Reychel Méndez
09 de junio de 2026, 06:26
Los precios incrementaron para esta semana. (Foto ilustrativa: Istock)

Los precios incrementaron para esta semana. (Foto ilustrativa: Istock)

Para esta semana se registra un incremento de 16 centavos en regular y super, mientras que en diesel incrementó Q 1.58 

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Desde las primeras horas de este martes 9 de junio, se reflejan los precios de los combustibles en los puntos de servicio del país.

Los precios de referencia en el área metropolitana registraron un incremento durante la última semana.

Para la presente semana podrían aumentar Q 0.16 en combustibles y Q 1.58 en diesel.

Los precios del combustible subieron esta semana. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Los precios del combustible subieron esta semana. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

La gasolina regular se cotiza en Q 33.07 por galón, mientras que la gasolina super alcanza Q 34.07 y el diésel Q 32.22.

Los precios de referencia ya incluyen el subsidio temporal aprobado por el Gobierno para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales en el mercado petrolero.

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