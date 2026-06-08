Holcim premia a tres clientes con viaje al evento futbolístico

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Tres guatemaltecos viajarán a México para asistir a uno de los encuentros de la fase de eliminatorias del evento futbolístico que reúne a selecciones de distintos países.

Holcim Guatemala dio a conocer a los tres ganadores de la promoción "Nos une un mismo sueño", una iniciativa que permitió a sus clientes participar por un viaje a México para vivir de cerca uno de los partidos de la fase de eliminatorias del evento futbolístico del año.

(Fotografía cortesía: Holcim Guatemala)

La promoción estuvo vigente del 10 de abril al 6 de mayo de 2026 y se desarrolló a través de una plataforma digital. Para participar, los clientes registraron sus datos y una factura de compra de Holcim Fuerte o Holcim Súper Resistente. Tras validar la compra, completaron una trivia en línea.

El sistema registró de forma automática el puntaje obtenido y el tiempo de respuesta de cada participante. Los tres ganadores fueron seleccionados con base en los resultados más altos y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

¿Qué incluye el premio?

Los ganadores recibirán un paquete que contempla:

Pasajes aéreos de ida y vuelta entre Guatemala y México.

Hospedaje y alimentación durante la estadía.

Traslados internos.

Entrada a uno de los partidos de la fase de eliminatorias en territorio mexicano.

“Holcim cumple su promesa y se enorgullece de hacer realidad el sueño de tres guatemaltecos, llevándolos a vivir en persona la gran cita futbolística del año. ” José Rivera , Head de Marketing y Comunicación de Holcim Guatemala.

La empresa señaló que los ganadores representan a los clientes que adquieren sus productos a través de distribuidores y de Disensa, red de ferreterías presente en Latinoamérica.

Además de premiar a los consumidores, la promoción también reconoció la participación de vendedores de mostrador y actores del canal ferretero, como parte de la cadena de valor que acompaña los proyectos de construcción y mejora del hogar.

“ Disensa fue parte fundamental de esta promoción. Ver a nuestros clientes participar con tanto entusiasmo reafirma que somos más que una ferretería: somos el aliado de cada familia guatemalteca que construye su hogar. ” Rodrigo España , Head de Disensa.

Por su parte, Rivera agradeció a quienes formaron parte de la iniciativa. "Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos los que participaron. Estamos orgullosos de cumplir esta promesa".

Según Holcim Guatemala, la promoción "Nos une un mismo sueño" forma parte de las acciones que la compañía impulsa para fortalecer su relación con clientes, distribuidores y comunidades vinculadas al sector de la construcción.