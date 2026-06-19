Cámara de seguridad graba robo en un comercio (video)

El hombre quedó al descubierto por medio de la grabación de una cámara de seguridad.
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Un hombre vestido de negro y con una gorra cubriéndole la cabeza, ingresó a un local en San Miguel Petapa y realizó un robo que quedó grabado por medio de una cámara de seguridad.
De acuerdo con lo que se observa en el video, el hecho sucedió durante la tarde del pasado jueves 18 de junio en la zona 10 del municipio mencionado.
Las imágenes muestran que el hombre aprovechó que la recepción del local estaba vacía y decidió cometer el robo.
Por algunos segundos vigiló que nadie se acercara y decidió llevarse un teléfono celular que se encontraba en un escritorio, para luego escapar de la escena.