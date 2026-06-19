¡Cayó en la trampa! El secuestrador que pedía Q50 mil para liberar a su víctima

El señalado iba a recoger "el paquete" cuando fue sorprendido por las autoridades.
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Investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil capturaron a un Esmaily "N", de 30 años, señalado de presuntamente participar en el secuestro de una persona en la ruta hacia San José Poaquil, Chimaltenango.
De acuerdo con información preliminar, las autoridades dieron seguimiento a una denuncia presentada recientemente sobre la privación de libertad de un hombre, por cuya liberación los responsables exigían el pago de Q50 mil.
Como parte de las diligencias de investigación, los agentes coordinaron una operación en la aldea San José Chirijuyú, en Tecpán, donde fue detenido el sospechoso cuando presuntamente intentaba recoger Q20 mil, pago acordado para la liberación de la víctima.
La intervención permitió el rescate con vida de la persona secuestrada, quien fue liberada aparentemente sana y salva.
Al capturado le fueron incautados un teléfono celular y dos paquetes que simulaban contener el dinero del rescate.