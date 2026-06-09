Identifican a heridos de fuerte accidente en Coatepeque

Dos autos quedaron completamente destruidos tras el impacto.
EN CONTEXTO: ¡Autos quedan destruidos! Fuerte accidente deja varios heridos en Coatepeque (video)
Cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 221 de la ruta CA-2, cerca del ingreso a la calzada Luis Flores Asturias, en Coatepeque, Quetzaltenango.
Los Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 4 atendieron la emergencia y trasladaron a los lesionados al Hospital Nacional de Coatepeque, luego de brindarles asistencia prehospitalaria en el lugar.
Entre los heridos se encuentra Eslin Mejía, de 30 años, residente de la Lotificación Magnolia, quien conducía un automóvil Mitsubishi negro.
También fue auxiliada Margarita Velásquez, de 62 años, vecina del barrio San Francisco, quien viajaba como acompañante en una camioneta Mazda blanca y presentaba una posible lesión en la cadera.
El tercer lesionado es Edy Puac, de 47 años y originario de Quetzaltenango, conductor de un camión. Sufrió heridas en la mano izquierda y una posible fractura en el brazo del mismo lado.
El cuarto herido no pudo ser identificado y fue llevado a un centro asistencial en un vehículo particular. Las autoridades investigan las causas del percance.