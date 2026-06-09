Identifican a heridos de fuerte accidente en Coatepeque

ACTUALIZACIÓN: finaliza hecho de tránsito en el km 221 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango. Los vehículo involucrados en hecho de transito fueron retirados del lugar, quedando libre el paso en ambos sentidos.



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