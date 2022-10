Favorecen a señalado del Caso Traficantes de Influencias y lo libran de cargos

Un implicado en el Caso Traficantes de Influencias fue beneficiado con falta de mérito.

Jorge Raúl Cardona, uno de los implicados en el caso Traficantes de Influencias fue beneficiado al dictarse falta de mérito a su favor.

La resolución fue emitida por la juez de mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, quien aseguró que hay inconsistencias en los informes que presentó la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG).

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lleva el caso y buscaba que Cardona fuera ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero, por supuestamente haber realizado transacciones bancarias y así ocultar el origen ilícito de dinero que habría recobrado con crédito fiscal.

Pero esta acusación no fue comprobada por la FECI, ya que según la jueza los medios de prueba no fueron suficientes y no se lograba establecer una posible participación de Cardona en el caso.

Aunque Cardona fue beneficiado con la falta de mérito, la FECI tendrá una segunda oportunidad para involucrarlo en el caso.

La jueza decidió dar un plazo de 5 meses para que el Ministerio Público realice de nuevo la investigación y de ser necesario, pueda procesar nuevamente a Cardona.

El beneficiado quedó en libertad pero no puede salir del país hasta nueva orden.

El caso

Según la investigación inicial del caso, la figura central de la red del caso Tráfico de Influencias es Geovani Marroquín Navas, Él "negoció, ofreció y dio beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden de los expedientes de devolución fiscal".

Los "servicios" de Marroquín Navas consistían en ofrecer el trámite exprés en las solicitudes ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para la devolución de crédito fiscal. El proceso implicaba un sistema de porcentajes: por ejemplo, si tardaba un mes en dar resultados, se exigía el 12% de la devolución.