Inglaterra busca sellar su boleto a cuartos de final ante una dolida Croacia

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La selección de Inglaterra recibe este jueves (1:45 p. m.) a Croacia en Wembley, por la quinta jornada del Grupo A3 de la Liga de Naciones.

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Los Tres Leones necesitan al menos un empate para asegurar matemáticamente su clasificación a los cuartos de final. El equipo dirigido por Thomas Tuchel ocupa el segundo puesto con nueve puntos, a tres del líder España, y atraviesa un buen momento.

Después de perder 3-2 ante los campeones del mundo en su debut, consiguieron tres victorias consecutivas sin recibir goles; 2-0 frente a República Checa, 7-0 ante Croacia en Rijeka y otro 3-0 contra los checos en Londres.

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Con una diferencia de goles de +11, Inglaterra tiene prácticamente asegurado su boleto, pero el técnico alemán pretende mantener la pelea por el liderato hasta la última jornada.

Del otro lado, Croacia atraviesa un proceso complicado bajo la dirección de Slaven Bilic.

Los balcánicos apenas suman tres puntos, producto de una victoria ante República Checa, y acumulan tres derrotas. Además, llegan golpeados por la goleada 7-0 sufrida ante la selección británica en el enfrentamiento anterior y no contarán con Ivan Perisic.

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La convocatoria inglesa también presenta novedades, con los primeros llamados a la selección mayor de Jobe Bellingham, hermano de Jude, y Josh King, una de las jóvenes figuras del Fulham.

Sin embargo, una de las principales atracciones será Harry Kane, quien disputará su partido número 126 con su selección y llega en gran momento tras conquistar recientemente el Balón de Oro.

*Con información de agencias