Aumento de calor y menos lluvias por concentración de polvo del Sahara

A partir de este 29 de julio ingresará al país una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara, según el Insivumeh.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), emitió un boletín en que informó que, a partir de este 29 de junio, ingresará al país una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.
Según el reporte, indica que las mayores concentraciones se registrarán en los próximos días, con valores estimados entre 50 a 100 microgramos por metro cúbico, mientras que su dispersión y salida del territorio nacional se espera a partir del miércoles 1 de julio.
Como consecuencia, durante su paso por Guatemala, el polvo de Sahara puede provocar un ambiente más caluroso, con probabilidad de reducción de lluvias y afectación de la calidad del aire debido al aumento de partículas de polvo.
Ante esto, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), recomienda atender las medidas preventivas, como evitar actividades al aire libre, utilizar mascarillas, mantener puertas y ventanas cerradas, proteger los depósitos de agua.