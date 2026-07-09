Abusador intentó desarmar a un agente de la PNC para huir y terminó herido de bala

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El hombre está vinculado a 20 casos de violación y al capturarlo se incautaron prendas íntimas de mujer que podrían fortalecer las investigaciones del caso.

Un hombre identificado como Luis David López, de 43 años, fue capturado por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo realizado en el cantón Cabañas, Retalhuleu.

La captura se realizó debido a que investigaciones sobre varios casos de agresión sexual, permitieran identificar al hombre y vincularlo a múltiples agresiones sexuales ocurridas en esa localidad.

La orden de captura se emitió el pasado 7 de julio, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

El procedimiento dio un giro inesperado cuando el sospechoso se percató que fuerzas de seguridad lo habían ubicado. De acuerdo con la versión oficial, agentes intentaban hacer efectiva la captura, momento en el que López opuso resistencia y forcejeó con uno de ellos, intentando arrebatarle el arma de fuego.

En medio del forcejeo, el arma se accionó y el proyectil impactó al sindicado en una pierna, luego fue reducido al orden y trasladado bajo custodia policial a la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu.

El hombre a intentar arrebatarle el arma a uno de los agentes policiales, terminó con una herida de bala en la pierna. (Foto: PNC)

Guardaba prendas íntimas

Durante el cateo, se localizaron diversos indicios que quedaron bajo resguardo para fortalecer las pesquisas.

Entre estos figuran gorros pasamontañas, municiones, una bayoneta, botas de tipo militar y varias prendas íntimas de mujer.

El Ministerio Público señaló que continúa con las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.