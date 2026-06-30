Investigan compra de radios para la PNC por Q63 millones

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El Congreso cuestionó la compra de 5,000 radios para la Policía Nacional Civil por Q63 millones ante una presunta sobrevaloración de Q31 millones.

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La compra de 5 mil radios para la Policía Nacional Civil (PNC), por un monto cercano a Q63 millones, fue debatida durante una citación en el Congreso debido a posibles diferencias entre los precios pagados y otras cotizaciones presentadas para equipos similares.

Las autoridades de la PNC informaron que los dispositivos ya fueron recibidos y está integrada por 4 mil radios con pantalla y 1 mil sin pantalla, equipos que serán distribuidos para reemplazar la tecnología analógica utilizada por la institución desde 2014.

Según el portal de Guatecompras, los dispositivos fueron adquiridos el pasado 18 de mayo cuya compra fue adjudicada a la empresa Tactical Group, S. A con el NOG: 26834545

Se señalan posibles diferencias de precios que sugieren una sobrevaloración estimada en aproximadamente Q31 millones. (Imagen: captura de pantalla)

De acuerdo con los datos presentados cada radio con pantalla tuvo un costo de Q12,770, mientras que los modelos sin pantalla fueron adquiridos por Q11,660. Además del equipo, cada kit incluye una batería adicional, cargador, micrófono de solapa, licenciamiento y garantía de cinco años.

Auditoría tras alerta por compra millonaria

Por ahora la Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó que mantiene una auditoría sobre la compra, con un avance del 40%.

La revisión incluye el análisis de las bases de licitación, la adjudicación, la recepción de los equipos y pruebas para verificar que los radios cumplan con las características contratadas.

"La auditoría ahorita va con un 40%. Estamos verificando ciertos aspectos, desde la compra, desde la realización de las bases, hasta la recepción. Se van a hacer pruebas también técnicas, para ver si cubre la cobertura que establece", indicó la CGC tras recibir una alerta por la compra de radios valorada en más de Q60 millones.

La PNC defendió el precio argumentando que el kit incluye baterías adicionales, cargadores, micrófonos de solapa, licencias, estudios de mercado y cinco años de garantía. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por su parte, la Comisión Nacional contra la Corrupción indicó que dará seguimiento al caso mediante los mecanismos de probidad para revisar el procedimiento y determinar si existieron irregularidades en la compra de estos dispositivos.

Además, la Inspectoría General de la PNC informó que inició una investigación relacionada con esta adquisición cuyos resultados estarán disponibles durante las próximas semanas.

Señalamientos por sobrevaloración

Durante la citación el diputado José Chic presentó cotizaciones con valores menores para los mismos dispositivos dando paso a señalamientos por una posible sobrevaloración en la compra de este equipo.

Según esos datos, los radios con pantalla aparecían cotizados en alrededor de Q6,282 por unidad y los modelos sin pantalla en Q5,734, montos que dan casi la mitad de lo pagado por la PNC.

A partir de esta información se planteó la posibilidad de una diferencia aproximada de Q31 millones; no obstante, estos señalamientos deberán ser confirmados o descartados por las autoridades que realizan una investigación debido a las alertas generadas al rededor de estas compras.

Por su parte, el Subdirector General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Héctor Tale, señaló que el precio incluye accesorios, licencias y una batería adicional, además de que la adquisición se respaldó con un estudio de mercado y las especificaciones técnicas requeridas por la Policía.