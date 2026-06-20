Jason Momoa y Adria Arjona celebran el estreno de "Supergirl"

Adria Arjona asistió con Jason Momoa a la alfombra roja del estreno de "Supergirl" en Londres.
OTRAS NOTICIAS: Anne Hathaway sorprende al revelar que está embarazada de su tercer hijo
El actor de 46 años apareció en el "London's Leicester Square" junto a su hijo Nakoa-Wolf Momoa de 17, su hija Lola Iolani Momoa de 18; y su novia Adria Arjona.
La pareja dio de qué hablar por su atractivo y jovialidad. Momoa no perdió tiempo usando una cámara análoga para guardar el momento en fotos que luego revelará en papel.
La actriz puertorriqueña guatemalteca lucía un vestido rojo estilo sirena. "Supergirl" inicia en junio 26 y es la trama de la heroína que busca una cura para su súper perro Krypto, que fue envenenado por el villano Krem.
Las imágenes del de los actores de Hollywood circulan en las redes.
MIRA: