Johnny Depp vs Amber Heard: Todo lo que debes saber para entender el juicio que continua mañana lunes 25 de abril.

Los actores Johnny Depp y Amber Heard han declarado haber sufrido violencia en su relación, además de que han perdido diversos trabajos en Hollywood por esta situación.

La expareja se conoció el rodaje de "The Rum Diary" en 2009. En 2015 se casaron, pero dos años después se divorciaron.

El lío legal que enfrentan ahora es porque Johnny Depp ha demandado a Heard por difamación, a raíz de una publicación en el Washington Post donde ella dijo que se había convertido en una figura pública que representa el abuso doméstico.

Depp respondió con una denuncia por difamación de US $50 millones en 2019, pero Heard presentó en 2020, una querella de US $100 millones.

Amber Heard's lawyers just made Johnny Depp listen to a recording of himself expressing the desire to self harm. This was the point she drove him to, and he's reliving it all now. He deserved so much better.



Hold him in your heart today, with all those who've suffered abuse. pic.twitter.com/kSozQj8ZLU — Dee (@tasteofsanity) April 21, 2022

Testigos

No se trata de un juicio cualquiera, ya que entre los más de 100 testigos estarán presentes muchos famosos y poderosos de la industria del cine, como James Franco, Elon Musk, Jason Momoa, James Wan, Zack Snyder, representantes de Disney, Warner Bros, Policía de Los Angeles, etc.

El juicio se está llevando en la Corte de Fairfax County, Virginia, con la presencia de 11 jurados y la jueza Penney Azcarate quien dirige al juicio. Este lunes continúa y se espera que dure aproximadamente 6 semanas. El juicio inició el pasado 11 de abril.