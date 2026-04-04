Manchester City y Chelsea cumplen en FA Cup, pero Arsenal es eliminado

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Los cuartos de final de la FA Cup comenzaron a definir este sábado a sus primeros semifinalistas, dejando resultados contundentes, sorpresas y goleadas en el torneo más antiguo del fútbol mundial.

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El primer equipo en sellar su clasificación fue el Manchester City, que no tuvo piedad y goleó 4-0 al Liverpool en una actuación dominante. La gran figura del encuentro fue Erling Haaland, quien firmó un triplete para encaminar la victoria de los "Citizens". El cuarto tanto fue obra de Antoine Semenyo, completando una exhibición que confirma al City como uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, el Chelsea protagonizó la goleada más abultada de la ronda al imponerse 7-0 sobre el Port Vale en Stamford Bridge. El conjunto londinense mostró todo su poder ofensivo con anotaciones de Jorrel Hato, João Pedro, un autogol de Jordan Gabriel, además de Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estêvão Willian y Alejandro Garnacho. Con este resultado, los "Blues" también se posicionan como firmes aspirantes a levantar el trofeo.

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La gran sorpresa de la jornada la dio el Southampton, que eliminó al Arsenal tras vencerlo 2-1 en un partido lleno de intensidad. Ross Stewart adelantó a los locales, mientras que Viktor Gyökeres descontó para los "Gunners". Sin embargo, en los minutos finales apareció Shea Charles para marcar el gol definitivo que consumó la eliminación del actual líder de la Premier League.

La fase de cuartos de final se completará este domingo con el duelo entre el West Ham United y el Leeds United, del cual saldrá el último semifinalista. Posteriormente, el lunes se llevará a cabo el sorteo que definirá los cruces de semifinales en una competición que sigue regalando emociones y manteniendo viva su histórica tradición.