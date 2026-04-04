Capturan a capitán de lancha en estado de ebriedad en lago de Atitlán

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La detención tuvo lugar en la playa pública de San Juan la Laguna, Sololá

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura en flagrancia de un hombre que se desempeñaba como capitán de una lancha de pasajeros en el lago de Atitlán.

Según el reporte oficial las fuerzas de seguridad sorprendieron al hombre en la embarcación bajo efectos de licor.

La detención se llevó a cabo en el embarcadero de la playa pública del lago de Atitlán, en San Juan La Laguna, Sololá.

Capitán de lancha capturado por conducir bajo efectos de licor



En el embarcadero de la playa del lago de Atitlán, San Juan La Laguna, Sololá, PNC capturaron en flagrancia a Mardoqueo “N”, de 34 años. pic.twitter.com/r9Jg7qYdKL — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 4, 2026

El hombre fue identificado como Mardoqueo "N", de 34 años, y fue aprehendido por las fuerzas de seguridad al momento de ingresar al muelle.

Las autoridades indicaron que el detenido conducía la lancha en estado de ebriedad, lo que representaba un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Al momento de ser arrestado, el hombre transportaba a un grupo de turistas procedentes de Santa Cruz La Laguna, Sololá.

La PNC destacó que este tipo de controles busca prevenir incidentes que puedan poner en peligro la vida de las personas, y reiteró el llamado a los operadores de transporte a cumplir con las normas de seguridad establecidas.