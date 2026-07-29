José Toledo: “Esta medalla llegó en un momento perfecto”

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El golfista guatemalteco, José Toledo, tocó la gloria en Punta Cana, República Dominicana, donde conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El jugador, demostró un gran nivel, al terminar el torneo con un espectacular -17 bajo el par.

En cuatro días de competencia, Toledo, brindó una cátedra de juego a los otros 13 golfistas que estuvieron en el field. Desde la primera ronda, el guatemalteco mostró su dominio en el Coral Golf Club. Sus scores: 64, 69, 67, y 71, así lo demostraron.

"Me siento muy contento por esta medalla. Justo vengo de una lesión, entonces, esto me sirve de motivación para seguir adelante. Me llegó en un momento perfecto de mi carrera. Jugar siempre para mi país es un gran orgullo", comentó.

El guatemalteco reconoció que, "oír el himno de Guatemala en la premiación fue algo muy especial. Para este tipo de momentos es que entreno todos los días", agregó.

Ahora, Toledo, se prepara para su siguiente torneo, el cual se realizará la próxima semana en la Ciudad de México. (Foto: José Toledo)

En los últimos meses, Toledo, había sufrido una lesión en la espalda, que lo hizo alejarse de los campos de golf, pero siempre fue apoyado por personas especiales, que le ayudaron a seguir adelante.

"Dios, mi familia, mi equipo de entrenadores, mis patrocinadores, amigos, Guatemala completa estuvo conmigo. Vengo de una carrera de varios años, esto no es algo que se construyó en un día, llevo más de 30 años jugando este deporte, así que muchísimas gracias a toda la gente que ha puesto su granito de arena para que ahora yo tenga esta medalla", reconoció.

Ahora, Toledo, fortalecido, piensa en su próximo torneo, el cual, se celebrará la próxima semana, cuando de inicio la Gira de Golf Profesional Mexicana 2026 – 2027, en la Ciudad de México.