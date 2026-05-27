Las solicitudes de revisión de medida de los sindicados en caso CHN fueron rechazadas

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Las solicitudes de revisión de medida de los sindicados en el caso CHN fueron denegadas por el Juzgado Segundo Penal B, a cargo del juez Mario Hichos.

El Juzgado Segundo Penal B, a cargo del juez Mario Hichos, denegó las solicitudes de revisión de medida de los sindicados en el Caso CHN.

De esta cuenta, también fue rechazada la petición efectuada por Pedro Duque, considerado como líder de la estructura criminal que desfalcó al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por más de Q20 millones.

Pese a que el proceso se encuentra en reserva, durante este día, el juez Hichos conoció cada solicitud de revisión de medida, entre las que resalta de Duque para salir de presión

Además, se señaló que la negativa del juzgador en cada diligencia efectuada se dio al considerar que las circunstancias no han variado con relación al momento en que fueron decretadas.

Con esto, se espera que el Juzgado Segundo Penal fije una nueva fecha para la discutir si los implicados en el proceso deben enfrentar el debate oral y público.

Pedro Duque fue capturado el pasado 27 de febrero en un sector de la zona 14 capitalina. (Foto: Archivo/Soy502)

Los hechos

El caso conocido como CHN se conoció a inicios de 2025 cuando se presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esta entidad bancaria por el posible desfalco de Q20 millones.

Según la investigación del Ministerio Público (MP) esta estructura criminal utilizó empresas de cartón y realizaron trámites bancarios a cambio de dinero.

Fue así, como la Fiscalía contra el Crimen Organizado efectuó una investigación, en la que, en su primera fase, solicitó la orden de aprehensión en contra de 12 personas que estarían involucradas.

El 30 de octubre de 2025 se ejecutaron 15 allanamientos en varios lugares, por lo que se reportó la captura de seis personas.

El pasado 23 de marzo de 2026, el titular del Juzgado Segundo Penal B, resolvió ligar a proceso penal a Duque, quien es señalado de liderar la estructura criminal por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita.

Actualmente, Duque guarda prisión preventiva en la cárcel Matamoros, por lo que el juzgador otorgó un plazo de tres meses al MP para ampliar la investigación, programando para el 24 de julio la audiencia de etapa intermedia.

Por último, el supuesto líder de la estructura fue capturado el 27 de febrero en un sector de la zona 14 capitalina.