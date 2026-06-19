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¡Usará brazalete! Mujer que atropelló a motorista en la San Juan es ligada a proceso

  • Por Cristóbal Veliz
19 de junio de 2026, 12:11
La mujer que atropelló a varios motoristas en la calzada San Juan deberá usar brazalete electrónico. (Foto: Archivo/Soy502)

La mujer que atropelló a varios motoristas en la calzada San Juan deberá usar brazalete electrónico. (Foto: Archivo/Soy502)

La mujer señalada de atropellar a varios motoristas en la Calzada San Juan, con el saldo de una persona fallecida, fue ligada a proceso penal con medida sustitutiva y uso de brazalete electrónico. 

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Heidi Rottmann, señalada de haber atropellado a varios motoristas en la Calzada San Juan el pasado miércoles 17 de junio, fue ligada a proceso por el Juzgado de Turno, cuya resolución incluyó una medida sustitutiva con el uso de brazalete electrónico.

El accidente de tránsito ocurrió en la 23 avenida, zona 7, Calzada San Juan. En dicho percance resultó herida Olga Lucrecia Chávez, quien fue trasladada al Hospital Roosevelt por la gravedad de las heridas pero falleció en el centro asistencial.

Tras ser trasladada al Hospital Roosevelt, Olga Lucrecia Chávez falleció como consecuencia de haber sido atropellada en la Calzada Roosevelt. (Foto: Archivo/Soy502)
Tras ser trasladada al Hospital Roosevelt, Olga Lucrecia Chávez falleció como consecuencia de haber sido atropellada en la Calzada Roosevelt. (Foto: Archivo/Soy502)

Según lo resuelto por dicha judicatura, Rottmann será procesada por el delito de homicidio culposo, el cual contempla, prisión de 2 a 5 años, pero si además del fallecido, resultan otras personas heridas o mueren, la pena puede ser de 3 a 8 años.

El caso será conocido por el Juzgado Cuarto Penal.

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