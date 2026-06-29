Le amputan un brazo a mujer que fue arrastrada por conductor ebrio en zona 18

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La víctima también sufrió desfiguración en el rostro y quedó en estado delicado.

EN CONTEXTO: El conductor ebrio que arrastró por varios metros a una mujer en la zona 18

La irresponsabilidad de un conductor terminó en tragedia luego de que arrollara a un motorista y su acompañante, una mujer que fue arrastrada por varios metros debajo de un automóvil, en la zona 18 de la ciudad capital.

Las víctimas fueron identificadas como: Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, de 30 años, quien conducía la motocicleta, y Nidia Renata Bautista García, de 40. Ambos fueron trasladados hacia la emergencia del hospital general de accidentes IGSS 7-19.

Kevin Jiménez sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda, por lo que quedó internado en sala de observación con diagnóstico proporcionado por médico de turno.

Mientras que, Nidia Bautista sufrió atrición de mano izquierda, amputación de brazo, politraumatismo general y desfiguración en el rostro. Esta víctima quedó internada en sala de área roja en un estado delicado.

Esto dice la PNC por el conductor ebrio que arrastró por varios metros a una motorista en la zona 18. pic.twitter.com/SxBjwQDYvF — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 29, 2026

Lo capturan

Hombres que fueron testigos de lo ocurrido, lograron detener a Jorge David Rodas Linares, quien es el presunto conductor del automóvil que arrastró a la mujer y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC).

Este hombre fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para que responda por sus actos, según indicaron las autoridades.