La nostalgia del campeón: Fernando Escobar y su histórica hazaña en el pedal

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Fernando Escobar, el legendario escalador de San Juan Ostuncalco, marcó la historia del deporte nacional al consagrarse como el ganador de la Vuelta a Guatemala en 1999. Descubre su trayectoria y los palmarés de este ciclista quetzalteco que dominó la alta montaña y se convirtió en un ídolo del ciclismo guatemalteco.

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Contados son los pedalistas que han logrado dominar la máxima prueba del ciclismo chapín: la Vuelta Ciclística a Guatemala. Entre ellos destaca Fernando Escobar, quien supo doblegar a los corredores extranjeros y así se convirtió en el segundo quetzalteco en alcanzar la gloria y conseguir la hazaña.

Sobre las bielas, Escobar demostró su carácter y dominio en la alta montaña. En 1999, con tan solo 23 años, escribió su nombre en la historia del ciclismo nacional al conquistar la Vuelta a Guatemala, siendo el segundo de cuatro quetzaltecos en lograrlo.

Con apenas 23 años, Fernando Escobar escribió su nombre en la historia del ciclismo chapín al conquistar la Vuelta a Guatemala. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Hasta el momento, ostenta el título de ser el primero y único originario de San Juan Ostuncalco en ganar la Vuelta. "Yo crecí en la aldea La Esperanza; allí pasé toda mi juventud hasta los 19 años, luego me mudé a Xela, donde viví un año, y ahora resido en el municipio de La Esperanza", expresó el campeón.

Cuesta arriba

Sus inicios en el deporte se remontan a las tradicionales carreras de feria, donde nació su amor por la bicicleta. Cuando cursaba el nivel medio, viajaba todos los días, en bicicleta desde su aldea hasta la zona 3 de Quetzaltenango, recorrido que le permitió desarrollar las cualidades de un gran escalador.

La aldea se ubica a más de 30 kilómetros de Xela, en una zona montañosa y de carretera serpenteante rumbo a Palestina de Los Altos, escenario ideal para forjar su resistencia y fortaleza física.

Padre e hijo unidos por la misma pasión: el ciclismo y el amor por las competencias sobre ruedas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En 1991 se unió a la Asociación Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, donde consiguió resultados destacados en Juegos Deportivos Nacionales. Ese mismo año pasó a integrar el equipo Racan Club.

La escuadra contaba con una plantilla llena de talento, y entre todos comenzaba a brillar con luz propia Fernando Escobar.

"Fue una emoción increíble ganar una Vuelta, y más aún cuando uno viene de un lugar pequeño. No lo podía creer, pero pasó. Veintiocho años después de que Mario Nufio ganara por primera vez para Xela, lo logramos; le dimos una alegría enorme a Quetzaltenango y a su gente", recordó Escobar.

Se mantiene activo practicando el deporte. (Foto: Redes Sociales)

Hoy, el dominador de la montaña disfruta de su vida familiar. Está casado, tiene dos hijos y trabaja para sostener a su familia, aunque su legado continúa vivo. Su hijo, Fernando Escobar Argueta, también incursionó durante algunos años en el ciclismo.

Recuerda con mucha nostalgia aquella gesta que llenó de alegría a toda la población quetzalteca. Aún conserva en su memoria la emoción que sintió al ver a la multitud que salió a recibirlo a su regreso a Quetzaltenango, celebrando junto a él una victoria histórica que unió a todo un pueblo en torno al ciclismo y al orgullo de ver a un hijo de la tierra conquistar la máxima prueba del pedal guatemalteco.

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