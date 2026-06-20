Liga Nacional: definen el calendario del Apertura 2026 y las fechas de los clásicos

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El Torneo Apertura 2026 ya tiene fecha de inicio y calendario definido, luego de que este viernes, la Asamblea de la Liga Bantrab realizara el sorteo de las 22 jornadas de la fase de clasificación.

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La pelota comenzará a rodar el fin de semana del 25 y 26 de julio, cuando los 12 equipos inicien la lucha por el título en un campeonato que estrenará formato.

La principal modificación se dará en la fase final. En esta ocasión, únicamente seis equipos avanzarán a la disputa por el campeonato.

Los dos primeros de la tabla clasificarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados entre el tercer y sexto lugar deberán afrontar una ronda de repechaje en busca de su boleto a la liguilla.

ASÍ ARRANCARÁ



La Asamblea General ya dejó definida lo que será la primera fecha del torneo Apertura 2026, que tendrá a los dos nuevos huéspedes de la Liga Nacional debutando como locales.



La primera jornada, que se disputará entre el 24 y 26 de julio, tendrá estos… pic.twitter.com/ln7kdOkKYC — Nuestro Diario (@NuestroDiario) June 19, 2026

Confirmada la primera fecha

La jornada inaugural ofrecerá varios encuentros atractivos. El vigente campeón, Municipal recibirá a Mixco en El Trébol, mientras que Comunicaciones visitará a Suchitepéquez en el regreso de los venados a la máxima categoría tras ocho años de espera.

Por su parte, Xelajú comenzará su camino fuera de casa frente a San Pedro, otro de los equipos ascendidos para esta temporada. Además, Malacateco se medirá a Cobán Imperial, Aurora enfrentará a Guastatoya y Antigua chocará con Marquense.

El campeonato arrancará el último fin de semana de julio. (Foto: Estuardo Paredes / Nuestro Diario)

Fechas de los clásicos

Otro de los momentos más esperados del torneo será el clásico nacional. El primer enfrentamiento entre cremas y rojos quedó programado para la sexta jornada, el domingo 30 de agosto, en el estadio Cementos Progreso. El duelo de vuelta se disputará el 25 de octubre en El Trébol, correspondiente a la fecha 17.