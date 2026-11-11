Mbappé no se entrena con Francia en la víspera del duelo contra Italia

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La selección francesa podría tener una baja sensible para su próximo compromiso en la Liga de Naciones.

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Kylian Mbappé encendió las alertas al no participar en el último entrenamiento colectivo antes del enfrentamiento contra Italia este jueves (1:45 p. m.).

El capitán de Francia permaneció "en tratamiento" durante la práctica de este miércoles, en la víspera del partido que se disputará en Milán. La Federación Francesa de Futbol (FFF) no ofreció más detalles sobre su estado físico.

El delantero del Real Madrid, de 27 años, regresó a la convocatoria nacional en esta ventana internacional después de perderse los últimos tres encuentros por una lesión en la rodilla.

MBAPPÉ, PRÁCTICAMENTE DESCARTADO PARA EL ITALIA-FRANCIA DE MAÑANA El delantero sufre molestias en los isquiotibiales y, aunque no sería una lesión grave, no está en condiciones de jugar Su evolución marcará si puede estar disponible el domingo ante Turquía Vía @lequipe — Post United (@postunited) November 11, 2026

"Kiki", máximo goleador histórico de Francia con 67 tantos en 107 partidos, había anotado el gol de la victoria en el primer partido de Zinédine Zidane como seleccionador, el pasado 25 de septiembre, cuando los Bleus derrotaron 1-0 a Turquía en su debut en la Liga de Naciones.

Sin embargo, abandonó el terreno de juego poco después por molestias en la rodilla izquierda y ya no pudo disputar los siguientes tres compromisos.

Francia afronta las últimas dos jornadas como líder del Grupo 1 de la Liga A, con tres victorias y un empate en cuatro partidos. El equipo dirigido por Zidane necesita sumar un punto en sus próximos encuentros, contra Italia este jueves en Milán y frente a Turquía el domingo en Burdeos, para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Oficial: Senny Mayulu, convocado por primera vez con la selección francesa. Zinedine Zidane llama al delantero del PSG tras su gran inicio de temporada. Cuarto debutante en la convocatoria después de Pablo Pagis, Kumbedi y Éli Junior Kroupi. Muy merecido. https://t.co/tYgJAZNLxj — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 11, 2026

Primera convocatoria

Por otra parte, Zizou convocó por primera vez a Senny Mayulu, de 20 años, quien ya había formado parte de los entrenamientos de la selección Sub-21 en Clairefontaine y se trasladó este miércoles a Milán para incorporarse al grupo.

*Con información de AFP