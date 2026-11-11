Allanamientos en Zacapa y Cobán dejan 34 personas vinculadas a investigación criminal

Un operativo contra dos estructuras criminales en Zacapa y Cobán dejó personas varias aprehendidas, armas, drogas, vehículos y dinero incautados.
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Un total de 34 personas fueron aprehendidas y notificadas en centros carcelarios como resultado de un operativo contra dos estructuras criminales en Zacapa y Cobán.
Las personas están vinculadas con investigaciones por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación ilícita.
Las diligencias se realizaron contra las estructuras criminales de Los Mamás y Los Coyotes, señaladas de estar vinculadas con delitos de narcoactividad y contra la vida.
En el operativo fueron incautadas varias armas de fuego, presuntas drogas, vehículos, teléfonos celulares y Q129,751.30 en efectivo.
Objetos incautados:
- Siete armas de fuego
- Tres carabinas
- Dos rifles
- Un subfusil Uzi
- Una escopeta
- 13 cargadores
- 928 municiones de distintos calibres
- 290 bolsitas con presunta marihuana
- 56 bolsitas con presunto crack,
- Un paquete de presunta marihuana y varias porciones de cocaína.
Además, las autoridades reportaron el decomiso de seis pesas digitales, productos para posible consumo de droga, un automóvil, dos motocicletas, 19 teléfonos celulares, dos drones, tres radios intercomunicadores, una trituradora y un arma blanca.
El operativo se desarrolló el 10 de noviembre de 2026 y concluyó durante la mañana de este 11 de noviembre.
El Ministerio Público (MP) realizó 39 diligencias de allanamiento con el apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (SGAIA).