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Allanamientos en Zacapa y Cobán dejan 34 personas vinculadas a investigación criminal

  • Por Susana Manai
11 de noviembre de 2026, 10:17
Las autoridades realizaron 39 allanamientos en inmuebles de Zacapa y Cobán. (Foto: MP)

Las autoridades realizaron 39 allanamientos en inmuebles de Zacapa y Cobán. (Foto: MP)

Un operativo contra dos estructuras criminales en Zacapa y Cobán dejó personas varias aprehendidas, armas, drogas, vehículos y dinero incautados.

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Un total de 34 personas fueron aprehendidas y notificadas en centros carcelarios como resultado de un operativo contra dos estructuras criminales en Zacapa y Cobán.

Las personas están vinculadas con investigaciones por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación ilícita.

Se coordinó la aprehensión y se notificó en centros carcelarios a 34 personas. (Foto: MP)
Se coordinó la aprehensión y se notificó en centros carcelarios a 34 personas. (Foto: MP)

Las diligencias se realizaron contra las estructuras criminales de Los Mamás y Los Coyotes, señaladas de estar vinculadas con delitos de narcoactividad y contra la vida.

En el operativo fueron incautadas varias armas de fuego, presuntas drogas, vehículos, teléfonos celulares y Q129,751.30 en efectivo.

Se incautaron armas de fuego, presuntas drogas, Q129,751.30 y teléfonos celulares. (Foto: MP)
Se incautaron armas de fuego, presuntas drogas, Q129,751.30 y teléfonos celulares. (Foto: MP)

Objetos incautados:

  • Siete armas de fuego
  • Tres carabinas
  • Dos rifles
  • Un subfusil Uzi
  • Una escopeta
  • 13 cargadores
  • 928 municiones de distintos calibres
  • 290 bolsitas con presunta marihuana
  • 56 bolsitas con presunto crack,
  • Un paquete de presunta marihuana y varias porciones de cocaína.

La investigación está relacionada con las estructuras Los Mamás y Los Coyotes. (Foto: MP)
La investigación está relacionada con las estructuras Los Mamás y Los Coyotes. (Foto: MP)

Además, las autoridades reportaron el decomiso de seis pesas digitales, productos para posible consumo de droga, un automóvil, dos motocicletas, 19 teléfonos celulares, dos drones, tres radios intercomunicadores, una trituradora y un arma blanca.

El operativo se desarrolló el 10 de noviembre de 2026 y concluyó durante la mañana de este 11 de noviembre.

Las autoridades realizaron 39 allanamientos en inmuebles de Zacapa y Cobán. (Foto: MP)
Las autoridades realizaron 39 allanamientos en inmuebles de Zacapa y Cobán. (Foto: MP)

El Ministerio Público (MP) realizó 39 diligencias de allanamiento con el apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (SGAIA).

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