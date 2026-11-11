Allanamientos en Zacapa y Cobán dejan 34 personas vinculadas a investigación criminal

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Un operativo contra dos estructuras criminales en Zacapa y Cobán dejó personas varias aprehendidas, armas, drogas, vehículos y dinero incautados.

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Un total de 34 personas fueron aprehendidas y notificadas en centros carcelarios como resultado de un operativo contra dos estructuras criminales en Zacapa y Cobán.

Las personas están vinculadas con investigaciones por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación ilícita.

Se coordinó la aprehensión y se notificó en centros carcelarios a 34 personas. (Foto: MP)

Las diligencias se realizaron contra las estructuras criminales de Los Mamás y Los Coyotes, señaladas de estar vinculadas con delitos de narcoactividad y contra la vida.

En el operativo fueron incautadas varias armas de fuego, presuntas drogas, vehículos, teléfonos celulares y Q129,751.30 en efectivo.

Se incautaron armas de fuego, presuntas drogas, Q129,751.30 y teléfonos celulares. (Foto: MP)

Objetos incautados:

Siete armas de fuego

Tres carabinas

Dos rifles

Un subfusil Uzi

Una escopeta

13 cargadores

928 municiones de distintos calibres

290 bolsitas con presunta marihuana

56 bolsitas con presunto crack,

Un paquete de presunta marihuana y varias porciones de cocaína.

La investigación está relacionada con las estructuras Los Mamás y Los Coyotes. (Foto: MP)

Además, las autoridades reportaron el decomiso de seis pesas digitales, productos para posible consumo de droga, un automóvil, dos motocicletas, 19 teléfonos celulares, dos drones, tres radios intercomunicadores, una trituradora y un arma blanca.

El operativo se desarrolló el 10 de noviembre de 2026 y concluyó durante la mañana de este 11 de noviembre.

Las autoridades realizaron 39 allanamientos en inmuebles de Zacapa y Cobán. (Foto: MP)

El Ministerio Público (MP) realizó 39 diligencias de allanamiento con el apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (SGAIA).