¿Quién es Pedro Cabrera, nominado por Donald Trump para embajador de Guatemala?

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El Senado de Estados Unidos es el encarado de confirmar o rechazar la nominación hecha por el presidente estadounidense.

Pedro "Pete" Cabrera, empresario y exintegrante del Concejo Municipal de Doral, Florida, fue nominado por el presidente Donald Trump para ocupar la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Su postulación, enviada al Senado estadounidense el 10 de noviembre, aún debe superar el proceso de confirmación antes de que pueda asumir funciones diplomáticas.

La Casa Blanca lo identificó únicamente como "Pedro Cabrera, de Florida", propuesto como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Guatemala.

Cabrera llega a esta designación desde la política municipal y el sector privado de Florida, no desde el Servicio Exterior ni de cargos conocidos en la diplomacia estadounidense.

La Casa Blanca no ha divulgado aún una biografía oficial ampliada del nominado ni una posición pública suya sobre Guatemala, Centroamérica o los asuntos de política exterior que deberá abordar si obtiene el aval legislativo.

Según una semblanza de Millennia Atlantic University, Cabrera nació en Cuba, salió del país en 1963 y reside en Doral desde 1988.

La eventual llegada de Cabrera debe ser confirmada por el Senado de los Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

Esa referencia lo describe como empresario de origen cubano y señala que inició su primer negocio de importación y exportación a los 21 años.

En el ámbito profesional, Cabrera ha desarrollado una carrera en seguros, beneficios laborales, recursos humanos y consultoría empresarial.

En una presentación como candidato a la alcaldía de Doral en 2022, afirmó haber dirigido durante 38 años una compañía de seguros, beneficios para empleados y asesoría de recursos humanos.

También se ha presentado como capacitador en estilos de comportamiento y trabajo en equipo y su principal experiencia política está ligada a la creación y desarrollo institucional de Doral.

Antes de ocupar un cargo electivo, integró entre 2001 y 2003 una mesa de trabajo del Distrito Escolar de Miami-Dade sobre sobrepoblación estudiantil y delimitación de asistencia.

Posteriormente fue miembro del Consejo Comunitario del Distrito 10 y presidió el comité de acción política que promovió la incorporación de Doral como municipio.

Cabrera fue vicealcalde fundador de Doral entre 2003 y 2008 y ocupó puestos en el Concejo Municipal en dos etapas, la primera de 2003 a 2012 y la segunda de 2014 a 2022, según su historial de campaña.

Su cercanía con Trump ha sido documentada por la prensa, en una publicación del diario Miami Herald informó que Cabrera dijo haber actuado como un recibidor informal de Trump en Doral durante la campaña presidencial de 2016.

Asimismo, una publicación de 2015 del medio El Siglo de Durango registró que Cabrera votó contra una resolución que buscaba declarar a Trump persona non grata en Doral, tras sus declaraciones sobre migrantes mexicanos.

Estos antecedentes adquieren relevancia debido a que ahora es Trump quien lo propuso para encabezar la misión diplomática estadounidense en Guatemala.

Proceso para ser embajador

La nominación presidencial no convierte a Cabrera automáticamente en embajador, pues dicha nominación debe terminar un proceso legal.

Cabrera fue vicealcalde fundador de Doral, Florida, y miembro de su Concejo Municipal. (Foto: mau3.hvlsolutions.com / Soy502)

En principio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado debe revisar su expediente, de forma habitual, el comité solicita documentación, realiza una audiencia y permite que los senadores interroguen al candidato.

Luego, el comité puede recomendar que la candidatura sea enviada al pleno del Senado y la cámara alta debe otorgar su consejo y consentimiento mediante una confirmación.

Después de esto, Cabrera deberá ser formalmente comisionado y juramentado por el Gobierno estadounidense para viajar a Guatemala y presentar sus cartas credenciales al presidente de la República e iniciar funciones como el jefe de misión diplomática estadounidense en el país.