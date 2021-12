Shakira envía mensaje de Navidad con los dos tiernos integrantes de su familia

Shakira enterneció a sus seguidores al publicar fotografías con sus dos mascotas para enviar un mensaje de Navidad.

En la primera imagen mostró a su perro Teddy, el cual aparece sentado y casi de perfil luciendo un traje navideño mientras que, con un efecto especial, pareciera que le estuviera cayendo nieve encima.

Al realizar la publicación escribió un extracto de la famosa canción canción “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”, de Frank Sinatra.

Posteriormente Shakira volvió a llenar de ternura las redes al publicar una fotografía en la que ella aparece con su conejo Toby en sus manos, el cual trae un gorro navideño, mirando de frente la cámara, al igual que la artista que aparece muy sonriente luciendo un gorro navideño, mientras que de fondo se ve un gran árbol de Navidad.

Al hacer la publicación Shakira escribió un mensaje en el que afirma que Toby, les desea feliz Navidad a todos. “¡Feliz Navidad de parte de Toby y en nombre de todos los conejitos del mundo!”, escribió Shakira en el post".