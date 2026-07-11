Retiran microbús accidentado en Las Cañas para habilitar paso

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Los Bomberos Voluntarios informaron que 27 personas viajaban en este transporte al momento del percance.

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Este sábado 11 de julio, el conductor de un microbús perdió el control del transporte causando que se saliera de la ruta y volcara.

El percance tuvo lugar a inmediaciones del kilómetro 35 de la bajada de Las Cañas, en la ruta que conduce hacia Antigua Guatemala.

Vecinos del sector intentaron socorrer a los 27 pasajeros a bordo víctimas de este accidente, de las cuales se conoce que ocho resultaron heridas de gravedad por lo que fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Además, parte de la unidad obstruye la vía luego de desprenderse parte del microbús.

Desde el kilómetro 34.5, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) mantiene un cierre vehicular temporal mientras una grúa maniobra para poder retirar al transporte volcado sobre la ruta.

ACTUALIZACIÓN: Paso vehicular cerrado momentáneamente en ambos sentidos en el km 34.4 de la ruta RN-10, en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. Grúa ya realiza maniobras para retirar del lugar el vehículo involucrado en un hecho de tránsito



¡Precaución! pic.twitter.com/xw8mpLB9mg — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) July 11, 2026

El tránsito del sector se ha complicado tras el percance y las lluvias; por lo que las autoridades de tránsito recomiendan precaución al circular hacia Antigua Guatemala.