Balazos interrumpen actividad donde participaba viuda del alcalde Nelson Marroquín

-

Fernanda Arriola, viuda del fallecido alcalde Nelson Marroquín, ofrecía declaraciones a medios locales cuando ocurrió el incidente.

Una actividad pública en la que participaba Fernanda Arriola, viuda del fallecido alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín Marroquín, fue interrumpida luego de que se escucharan varias detonaciones de arma de fuego.

El hecho ocurrió cuando Arriola brindaba declaraciones a medios de comunicación locales.

El incidente quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa que Arriola se encontraba en una escuela del municipio cuando comenzaron a escucharse los disparos.

En las imágenes se aprecia que el equipo de seguridad de Arriola reaccionó de inmediato para resguardarla, mientras varias de las personas que asistían a la actividad buscaron protegerse ante la incertidumbre generada por las detonaciones.

El momento en que se escuchan varias detonaciones de arma de fuego durante una actividad en Masagua quedó registrado en video, mientras Fernanda Arriola, viuda del fallecido alcalde Nelson Marroquín, ofrecía declaraciones a medios locales. pic.twitter.com/WONZy5E0jb — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 11, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni han informado si los disparos estuvieron relacionados con la actividad.

De manera preliminar, no se reportan personas heridas a consecuencia del incidente.

El hecho ocurre en un contexto marcado por el asesinato del entonces alcalde de Masagua, Nelson Luciano Marroquín Marroquín, quien murió tras resultar gravemente herido en un ataque armado perpetrado el 6 de diciembre de 2025 durante un desfile navideño en la aldea Obero.

El jefe edil, electo para el período 2024-2028 por el partido Vamos, recibió al menos tres impactos de bala cuando un hombre se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.

Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Desde entonces, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el crimen, mientras diversos sectores han insistido en reforzar las medidas de seguridad en el departamento ante los hechos de violencia registrados en la región.