Miguel Ríos intérprete de "San Lucía" sufre accidente y se golpea el cráneo

Miguel Ríos cantautor conocido por el tema "Santa Lucía", sufrió un accidente en su casa que derivó en un fuerte golpe en la cabeza, su diagnóstico es traumatismo craneal.
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En un comunicado se explicó que debido a este incidente deberá cancelar sus compromisos por un tiempo. Los médicos apuntaron que "deberá guardar unos días de reposo".
Sus próximas presentaciones eran en las ciudades españolas de Orense y Arucas con su gira "El último vals".
"Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y os agradecemos de corazón toda vuestra comprensión, cariño y el apoyo que todos sus seguidores siempre nos días", explicaron.
¿El accidente de Miguel Ríos es grave?
El equipo afirmó que el golpe en la cabeza del músico de 82 años no se considera grave en este momento, solo debe descansar para asegurarse de que el accidente no pase a mayores.
"Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica. Sentimos profundamente las inconveniencias que esto pueda causaros", puntualizaron.
¿Quién es Miguel Ríos?
Nació el 7 de junio de 1944 en Granada, España, es compositor y músico, considerado pionero en el rock iberoamericano
Comenzó su carrera en la década de 1960 bajo el seudónimo de "Mike Ríos, el Rey del Twist".
Saltó a la fama en 1970 con su versión del "Himno de la Alegría", un clásico que vendió millones de discos en todo el mundo. Uno de sus discos más famosos es "Rock and Ríos" (1982).
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