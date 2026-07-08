¡Diaco se queda sin directora! El Gobierno anunció renuncia sin mencionar reemplazo

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La cartera de Economía señala que está en marcha la transición, pero no revela quién será el nuevo director de la institución.

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El Ministerio de Economía (Mineco) confirmó la salida de Leslie Yvonne Tzicap González de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), luego de que la funcionaria presentara su renuncia al cargo por motivos personales.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la cartera de Economía, la dimisión se hizo efectiva a partir del 7 de julio de 2026.

Sin embargo, el Ministerio de Economía no precisó quién asumirá la conducción de la entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores y vigilar el comportamiento del mercado.

El Ministerio de Economía #Mineco anuncia la salida de Leslie Tzicap, como titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidos #Diaco. pic.twitter.com/6EL0fJaXHw — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 8, 2026

El Mineco indicó que actualmente desarrolla un "proceso de transición ordenado" para la persona que quedará al frente de la Diaco, aunque evitó informar si ya existe un nombramiento, una designación temporal o una fecha prevista para anunciar al nuevo titular.

La salida de la funcionaria se da en un momento en un momento del año donde la Diaco aumenta su trabajo debido a la entrega del Bono 14.

La institución tiene como responsabilidades la verificación de precios, la atención de denuncias, la vigilancia de prácticas comerciales y la supervisión del cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Economía aseguró que las funciones de la institución continuarán desarrollándose con normalidad, lo que incluye la atención a consumidores, las inspecciones en establecimientos comerciales y la prestación de los servicios institucionales.

La cartera también reconoció la gestión de Tzicap González y señaló que durante su permanencia en el cargo contribuyó al fortalecimiento de la protección de los consumidores, así como a la modernización de la atención institucional y de los mecanismos de vigilancia del mercado.

El Mineco no informó cuánto tiempo podría extenderse el proceso de transición ni detalló si la Dirección será ocupada provisionalmente por otro funcionario mientras se concreta el nombramiento definitivo.