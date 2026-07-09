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¡Reclamados en EE.UU. y España! Guatemala entrega dos extraditables

  • Por Cristóbal Veliz
09 de julio de 2026, 14:54
El Mingob reporta la entrega de dos extraditables requeridos por la justicia estadounidense y española. (Foto: Mingob/Soy502)

El Mingob reporta la entrega de dos extraditables requeridos por la justicia estadounidense y española. (Foto: Mingob/Soy502)

El Mingob informó la entrega de dos extraditables reclamados por la justicia estadounidense y española. 

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Este jueves 9 de julio, el Ministerio de Gobernación (Mingob), reportó la entrega dos extraditables a Estados Unidos y España.

Se trata de Edgardo Luis Pérez o Eduardo Francisco Vélez de León, alias "Edy", quien es requerido por la justicia de Estados Unidos e Isaac Antonio Solís Figueroa, extraditado hacia España.

Alias Edy es requerido por la justicia estadounidense. (Foto: Mingob/Soy502)
Alias Edy es requerido por la justicia estadounidense. (Foto: Mingob/Soy502)

La diligencia de traslado fue efectuada por el grupo élite del Sistema Penitenciario (SP), con el apoyo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Requeridos por la justicia

Alias "Edy" es requerido por la justicia estadounidense por los delitos de homicidio y otros hechos criminales. Fue capturado el 25 de febrero en la zona 10 capitalina, por una orden emitida por Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

En tanto que Solís Figueroa es reclamado por la justicia española por el delito de homicidio y su aprehensión se realizó el 21 de mayo en el municipio de Gualán, Zacapa.

Isaac Antonio Solís Figueroa es reclamado por la justicia española. (Foto: MIngob/Soy502)
Isaac Antonio Solís Figueroa es reclamado por la justicia española. (Foto: MIngob/Soy502)

Es de señalar que este último extraditable posee nacionalidad venezolana y española.

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