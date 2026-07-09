¡Reclamados en EE.UU. y España! Guatemala entrega dos extraditables

El Mingob informó la entrega de dos extraditables reclamados por la justicia estadounidense y española.
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Este jueves 9 de julio, el Ministerio de Gobernación (Mingob), reportó la entrega dos extraditables a Estados Unidos y España.
Se trata de Edgardo Luis Pérez o Eduardo Francisco Vélez de León, alias "Edy", quien es requerido por la justicia de Estados Unidos e Isaac Antonio Solís Figueroa, extraditado hacia España.
La diligencia de traslado fue efectuada por el grupo élite del Sistema Penitenciario (SP), con el apoyo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Requeridos por la justicia
Alias "Edy" es requerido por la justicia estadounidense por los delitos de homicidio y otros hechos criminales. Fue capturado el 25 de febrero en la zona 10 capitalina, por una orden emitida por Tribunal Tercero de Sentencia Penal.
En tanto que Solís Figueroa es reclamado por la justicia española por el delito de homicidio y su aprehensión se realizó el 21 de mayo en el municipio de Gualán, Zacapa.
Es de señalar que este último extraditable posee nacionalidad venezolana y española.