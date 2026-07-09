MP presenta investigación contra presuntos integrantes de la banda Los Mexicanos

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La estructura es vinculada con una serie de hechos delictivos entre ellos secuestros y asesinatos.

El Ministerio Público (MP) presentó este miércoles la investigación en contra de presuntos integrantes de la estructura criminal denominada Los Mexicanos.

La organización es señalada de dedicarse al secuestro y otros delitos de alto impacto.

El caso se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se conocen las diligencias judiciales correspondientes.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado expuso los elementos de investigación contra los señalados de integrar una presunta red dedicada al secuestro y otros delitos de alto impacto.



Video: Wilder López pic.twitter.com/qYMocohWVk — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 9, 2026

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la estructura operó entre 2021 y 2024 y es vinculada con una serie de hechos delictivos que incluyen secuestros, asesinatos, robo agravado y falsificación de documentos.

Según las pesquisas del MP, la organización criminal estaba ligada a Marco Aurelio Acosta Sosa, identificado por las autoridades como su supuesto líder y conocido con el alias de "El Mexicano", de quien la agrupación tomó su nombre.

Acosta Sosa falleció en enero de 2024.

Las autoridades sostienen que Acosta Sosa fue considerado la mano derecha del fallecido reo Byron Lima y que, bajo su liderazgo, la estructura habría desarrollado diversas actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado.

El caso Los Mexicanos avanza en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se desarrollan las diligencias judiciales contra los supuestos miembros de la estructura criminal. (Foto: Wilder López / Soy502)

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de investigación con los que busca sustentar la participación de los sindicados en los hechos que les atribuye.

Las imputaciones abarcan una serie de delitos presuntamente cometidos durante un período de tres años, en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

El proceso judicial continuará en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde el órgano jurisdiccional deberá resolver la situación legal de los señalados con base en los indicios presentados por el MP.