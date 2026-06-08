Caso "Los Mejicanos": reducen pena a sindicada

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Alba Odelia Aldana Hidalgo, sindicada en el caso "Los Mejicanos" fue favorecida por la reducción de la pena tras haberse acogido al procedimiento especial de aceptación de cargos.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, otorgó una pena de 2 años a Alba Odelia Aldana Hidalgo, tras haberse acogido al procedimiento especial de Aceptación de cargos en el caso conocido como "Los Mejicanos".

Con esto Aldana Hidalgo fue beneficiada por la reducción de la mitad de los años impuesto por el juzgador, por lo que por el delito de simulación de delito y perjurio le fue impuesta una condena de seis meses conmutables a Q5 diarios y por obstaculización a la acción penal tres años conmutables a Q5, por lo que, según lo manifestado por Orozco la pena impuesta se redujo a la mitad.

Además, también se le dictó una sanción económica de Q5 mil, la cual fue reducida a Q2 mil 500. Aldana Hidalgo permanecerá en prisión, en tanto resuelva su situación legal en otro caso que le fue imputado por el MP.

Juzgado de Mayor Riesgo B, condena a sindicada en el caso "Los Mejicanos", bajo el procedimiento to de aceptación de cargos. (Video: Wilder López /Soy502) pic.twitter.com/tlcvKwZvZj — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 8, 2026

Imputación de hechos

En su exposición el Ministerio Público (MP) declaró que a la sindicada se le incautó un par de placas para vehículo plásticas y metálicas.

Además, como parte de la evidencia, el ente investigador presentó un informe de las cámaras de videovigilancia proveniente de la Municipalidad de Amatitlán de fecha 26 de junio de 2024 que muestran imágenes del parque central de dicho municipio del 6 de mayo del mismo año en el que se observa que la sindicada no dejó parqueado el automotor que había denunciado como hurtado.

Según el MP, dicha denuncia había sido presentada por Aldana Hidalgo para encubrir su complicidad con la banda denominada "Los Mejicanos", a quienes les prestó el vehículo que supuestamente había sido robado.

Además, se le incriminó el por qué presentó información falsa en la estación policial de Bárcenas, Villa Nuevas, al denunciar que le habían hurtado el vehículo antes mencionado, y luego ante la auxiliar fiscal de la sede de la Fiscalía de Amatitlán.

Aceptación de cargos

En su declaración Aldana Hidalgo no sólo aceptó haber mentido ante la PNC y a la Fiscalía de Amatitlán, sino también afirmó estar consciente de lo que representa la aceptación de cargos.

Con esto, el MP pidió la aplicación de una sentencia condenatoria de cinco años, computados en un año por haber transgredido la ley por simulación de delito, por obstaculización a la acción penal 3 años y por perjurio una pena de 1, así como una sanción económica de Q5 mil.