Temporada de lluvia eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores

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Expertos señalan que factores comunitarios y ambientales influyen en la reproducción del mosquito responsable de transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

El cambio de época seca a lluviosa que se vive actualmente en el país provoca que se eleve el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, así como infecciones gastrointestinales y respiratorias señalan expertos en medicina.

Los problemas de higiene, humedad y agua estancada son algunos de los principales factores que ayudan a la propagación de estas enfermedades como el dengue, zika y chikungunya especialmente en la época de lluvia.

Durante esta temporada, algunos drenajes colapsan, el agua se acumula entre la basura y aparecen charcos en zonas baldías lo cual crea las condiciones favorables para la reproducción del zancudo que transmiten dichas de enfermedades.

Desde la perspectiva del epidemiólogo Gustavo López, la lluvia crea condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el principal vector de estas enfermedades.

Es vital mantener la higiene y buscar atención médica oportuna ante síntomas respiratorios o infecciones gastrointestinales. (Foto: MSPAS / Soy502)

"Durante este periodo, la acumulación de agua en recipientes, techos, llantas y otros espacios facilita la formación de criaderos, donde el mosquito deposita sus huevos", explicó el experto.

López precisó que "la combinación de humedad y temperaturas cálidas aceleran el desarrollo del mosquito lo cual aumenta el riesgo de transmisión entre la población".

El epidemiólogo destacó que el clima no es lo único determinante en la proliferación del zancudo, también está el factor comunitario lo que muchas veces "agravan la situación", pues potencia las condiciones que favorecen al insecto.

"Este vector al tener hábitos domiciliarios y se desarrolla principalmente en entornos cercanos a las viviendas y aprovechan al máximo los criaderos artificiales que surgen de artículos que acumulan agua en los alrededores de las viviendas", afirmó el especialista.

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Destacó las medidas para controlar al vector son relativamente simples pero la importancia de llevarlas a cabo es muy alta debido a que se reduce el riesgo de brotes de enfermedades durante la temporada de lluvia.

"Las medidas más efectivas son simples, incluyen la eliminación de criaderos artificiales, que consiste en vaciar, limpiar y cubrir recipientes que acumulan agua y mantener los drenajes limpios, libres de basura y sedimentos para evitar los criaderos del mosquito", precisó López.

Mientras que el médico general Luis Alberto Guzmán, recalcó que en la temporada de lluvia se suele incrementar el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente cuando no se logran eliminar los criaderos que se forman en el hogar.

El médico recomendó evitar la acumulación de agua estancada, mantener los espacios limpios, tapar los recipientes que se encuentren en áreas expuestas a criaderos y reforzar las medidas de protección personal.

La época lluviosa provoca la proliferación del mosquito Aedes Aegypti. (Foto: MSPAS / Soy502)

"Ante cualquier signo de alarma, lo más recomendable es evitar la automedicación y buscar atención con un médico de confianza", advirtió Guzmán.

Explicó que es importante reconocer con tiempo síntomas como dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre, ya que muchas veces suelen estar relacionados con chikungunya, zika o dengue.

El profesional de la salud aseveró que además de los padecimientos trasmitidos por vectores, durante la época lluviosa también pueden aumentar los casos de infecciones respiratorias, como bronquitis, neumonía y resfriados.

De igual forma, las enfermedades gastrointestinales pueden incrementarse por la contaminación del agua, alimentos mal manipulados o la falta de higiene personal.

El médico agregó que estas malas prácticas "pueden afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos vulnerables".

Los especialistas coinciden en que una higiene constante y una atención médica correcta y oportuna son importantes para reducir el impacto de estas enfermedades en las temporadas de lluvias.

Aunque las lluvias son habituales, el control, la vigilancia constante y el fortalecimiento de hábitos de higiene general son las principales herramientas para evitar dificultades y proteger la salud de la población guatemalteca.

Vigilancia institucional

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó que en 2025 hubo más de 18 mil casos de dengue, donde la mayoría de pacientes afectados fueron menores de edad.

Según datos oficiales, Escuintla, Quetzaltenango y Sacatepéquez son los departamentos con mayor cantidad de casos registrados.

Expertos médicos y el MSPAS urgen a eliminar criaderos en agua estancada y basura para prevenir brotes. (Foto: MSPAS / Soy502)

El MSPAS por medio de boletines y registros de morbilidad mantiene vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades transmitidas por vectores y afirma que da seguimiento institucional sobre estos padecimientos.

Mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó por medio de la Actualización Epidemiológica en la Región de las Américas que en Guatemala se notificaron 337 casos de dengue entre la semana epidemiológica 1 y la semana epidemiológica 2.

Esto significa una tasa de incidencia de 1.86 casos por cada 100 mil habitantes, hasta el momento, no se han notificado casos graves.

Asimismo, la OPS señaló que en Guatemala se ha reforzado la respuesta para combatir a los vectores que trasmiten dengue, chikungunya y zika, por medio de capacitaciones dirigidas a personales de salud.