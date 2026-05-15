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Estos son los síntomas del "sapovirus", la enfermedad que está afectando a menores

  • Por Jessica González
15 de mayo de 2026, 14:23
Hay síntomas que necesitan atención médica inmediata. (Foto: Shutterstock)

Hay síntomas que necesitan atención médica inmediata. (Foto: Shutterstock)

Los intensos calores han causado un incremento de virus y enfermedades gastrointestinales en los menores, el "sapovirus" es uno de ellos.

EN CONTEXTO: ¡Alerta! El virus que está causando fuerte dolor abdominal y fiebre en niños

El "sapovirus" es una enfermedad gastrointestinal que pertenece a la familia Caliciviridae y suele detectarse en mariscos y muestras de agua contaminada.

Este virus está afectando a personas de todas las edades, pero especialmente a los menores.

@pediatraalejandrodeleon Vómitos y diarreas en Nińos . Varios Casos #pediatraalejandrodeleon #viral #fypdongg #LoDescubriEnTikTok #paratiiii ♬ sonido original - Pediatra Alejandro De León

Síntomas de alerta

Puede causar gastroenteritis aguda y entre los síntomas más comunes están: 

  • Vómitos
  • Diarrea
  • Náuseas
  • Calambres abdominales
  • Escalofríos
  • Dolor de cabeza
  • Malestar general

Sin embargo, hay síntomas que más alarmantes que necesitan atención médica inmediata: 

  • Decaimiento
  • Mucho sueño
  • Llanto sin lágrimas
  • Mucosas secas

Es importante resaltar que este virus puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados, por contacto con el vómito o las heces de personas infectadas o por contacto con objetos contaminados.

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