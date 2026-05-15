Estos son los síntomas del "sapovirus", la enfermedad que está afectando a menores

Los intensos calores han causado un incremento de virus y enfermedades gastrointestinales en los menores, el "sapovirus" es uno de ellos.
EN CONTEXTO: ¡Alerta! El virus que está causando fuerte dolor abdominal y fiebre en niños
El "sapovirus" es una enfermedad gastrointestinal que pertenece a la familia Caliciviridae y suele detectarse en mariscos y muestras de agua contaminada.
Este virus está afectando a personas de todas las edades, pero especialmente a los menores.
Síntomas de alerta
Puede causar gastroenteritis aguda y entre los síntomas más comunes están:
- Vómitos
- Diarrea
- Náuseas
- Calambres abdominales
- Escalofríos
- Dolor de cabeza
- Malestar general
Sin embargo, hay síntomas que más alarmantes que necesitan atención médica inmediata:
- Decaimiento
- Mucho sueño
- Llanto sin lágrimas
- Mucosas secas
Es importante resaltar que este virus puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados, por contacto con el vómito o las heces de personas infectadas o por contacto con objetos contaminados.