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Mujer es atacada a balazos durante el robo de su vehículo en El Naranjo

  • Por Geber Osorio
19 de junio de 2026, 21:23
El hecho armado ocurrió la noche de este viernes. (Foto: CBM)

El hecho armado ocurrió la noche de este viernes. (Foto: CBM)

La víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial luego de ser herida de bala en pleno tránsito.

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Una mujer resultó herida luego de que delincuentes le dispararan al momento en que le robaban su motocicleta en el bulevar El Naranjo y 27 avenida de la zona 4 de Mixco.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y le brindaron asistencia a la víctima, quien tras ser estabilizada fue trasladada en estado delicado al Hospital General San Juan de Dios.

Esta mujer aún no ha sido identificada, pero es de aproximadamente 25 años de edad, según indicaron los socorristas.

La víctima aún no ha sido identificada debido al estado delicado en el que se encuentra. (Foto: CBM)
La víctima aún no ha sido identificada debido al estado delicado en el que se encuentra. (Foto: CBM)

Durante la evaluación primaria se confirmó que presentaba heridas causadas por proyectil de arma de fuego en diferentes regiones del cráneo y en el abdomen.

Las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar de los hechos para recabar información y continuar con las investigaciones.

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