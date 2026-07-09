El campeón Municipal está invicto en sus amistosos de pretemporada

Municipal continúa demostrando que llega en gran forma para afrontar la temporada 2026-2027. El vigente campeón del futbol guatemalteco mantiene un paso perfecto en sus compromisos de preparación, ratificando el buen momento del plantel que conquistó el título 33 bajo la dirección técnica del nicaragüense Mario Acevedo.
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Los escarlatas iniciaron su gira de amistosos con una victoria de 3-0 sobre la Selección Sub-20, gracias a los goles de Erik López, Jonathan Franco y Pedro Altán. Posteriormente superaron 5-1 a la categoría especial roja con anotaciones de César Calderón, un autogol, Pedro Altán y un doblete del ecuatoriano Alejandro Cabeza.
En su más reciente ensayo, los rojos vencieron 3-0 a Nueva Santa Rosa, equipo de la Primera División que disputa la Supercopa Bantrab, con tantos de John Méndez, César Calderón y Pedro Altán.
Además del torneo local, los rojos también se preparan para competir en el Grupo D de la Copa Centroamericana de Concacaf, donde se medirá a Cartaginés de Costa Rica, Motagua de Honduras, Verdes FC de Belice y al Alianza FC de El Salvador.