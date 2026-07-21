¿De qué murió Mauro "DJ MAAHEZ" el hijo de Aylín Mujica?

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Recientemente se reveló la causa de la muerte de Mauro, el hijo de la presentadora y actriz Aylín Mujica.

El músico murió el jueves 16 de julio mientras se encontraba con unos amigos, todos hacían contenido cuando él se desplomó.

Según el periodista Javier Ceriani, "DJ MAAHEZ" como era conocido como artista sufrió tres infartos productos de una neumonía.

"Él tenía neumonía y Aylín le dijo: hijo, no viajes, la neumonía, acompañada de antibióticos, el aire acondicionado del avión, las bacterias que hay en el vuelo, luego se van a la playa, empiezan a jugar pelota mientras graban contenido", dijo Ceriani.

Tras grabar él se habría acercado a mirar el video y al ver se marea y ahí le da el primer infarto, luego fue asistido y al estar en el hospital sufrió dos infartos más.

Según el abuelo, Mauro viajó sin conocer que padecía la enfermedad: "Lo trataron de reanimar varias veces y nada", dijo Francisco Mujica.

La familia afirmó que está destrozada por el hecho y Aylín se encontraba grabando Top Chef en Colombia. Actualmente la famosa hace los preparativos para llevar el cuerpo a Miami.

Acerca de Mauro ¿A qué se dedicaba?

Mauro era DJ, su nombre profesional profesionalmente como MAAHEZ. Nació cuando Aylín tenía 19 años. La intérprete de 51 años tiene dos hijos más, Alejandro y Violeta.

Aylín Mujica

Aylín Mujica Ricard nació en La Habana, Cuba, 24 de noviembre de 1974, inició su carrera a los 8 años. Estudió danza folclórica, ballet clásico, coreografía y música en la Escuela Nacional de Ballet, a la edad de 18 años ingresó al Instituto Superior de Artes donde estudió arte dramático, estudió en la Escuela Internacional de Cine en La Habana, Cuba. En 1992 se mudó a México para iniciar su carrera como actriz a nivel internacional.