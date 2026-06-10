Papa León XIV bendice la Torre de la Sagrada Familia de Barcelona (video)

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Así fue la histórica bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

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El papa León XIV bendijo la noche del miércoles por la noche la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, en una breve ceremonia en la explanada del monumento que concluyó con un espectáculo de luz y sonido, después de una majestuosa misa.

El sumo pontífice celebró en el monumento, uno de los más conocidos y turísticos de la capital catalana, el oficio que se prolongó por una hora y media, acompañado por un coro de 500 adultos y 100 niños, que entonaron cantos gregorianos y del repertorio litúrgico, pero también otros tradicionales catalanes.

Durante la homilía que pronunció en la basílica, donde el sol que se filtraba por los vitrales brillaba entre las columnas, León XIV afirmó que quienes creen en Jesús no pueden "promover la guerra", en una crítica velada al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al terminar la misa, celebrada en español, catalán y latín, obispo de Roma bendijo la torre de Jesucristo, terminada en febrero y que alcanza los 172,5 metros de altura, lo que convirtió a la Sagrada Familia, aún inacabada, en la iglesia más alta del mundo.

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Así fue la histórica bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, en Barcelona, impartida por el papa León XIV, un acontecimiento culminado con un espectacular despliegue de luces, drones y fuegos artificiales.



Con sus 172,5 metros de… pic.twitter.com/x5DtWgsJYW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 10, 2026

"Un faro abierto"

"Esta cruz brilla de día, reflejando la luz del sol, y brilla de noche, iluminando la ciudad como un faro abierto al Mediterráneo", dijo el papa en su homolía, en referencia a la cruz de la torre, que bendijo rociándola con agua bendita entre los aplausos de la multitud.

La visita de León XIV, la tercera de un papa a la obra maestra modernista aún inacabada de Antoni Gaudí, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, tiene lugar un siglo, día por día, después de la muerte del venerado arquitecto, ferviente católico cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano.

Unas 9 mil personas participaron en la misa en el interior del edificio o en su explanada, pero fuera del amplio perímetro de seguridad que lo rodeaba, decenas de miles barceloneses y turistas siguieron la ceremonia en la pantalla gigante instalada frente a la Sagrada Familia.

Así ha sido la espectacular inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia https://t.co/Mv90uIgOse pic.twitter.com/O4etQrrQrR — Cadena SER (@La_SER) June 10, 2026

Con información de AFP